Іспанія

Канадець може продовжити кар'єру в Ла Лізі.

Реал близький до купівлі Альфонсо Девіса у Баварії, повідомляє Cadena SER.

"Вершкові" близькі до домовленості з мюнхенцями щодо трансферу 23-річного лівого захисника з Канади. Сторони наближаються до фінальної фази переговорів.

Баварія вимагала 50 мільйонів євро за Девіса, контракт якого розрахований до літа 2025 року. Реал пропонував 35 млн.

Мадридський клуб підвищить початкову пропозицію, і з урахуванням бонусів німецький клуб отримає ту суму, яку запросив за Альфонсо.

Канадець підпише чотирирічний контракт із командою з Ла Ліги. Він хоче грати тільки за Реал.

У цьому сезоні футболіст забив 1 гол, віддав 3 асисти і отримав 2 жовті картки у 28 матчах.