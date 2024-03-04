Іспанія

Баски підписують не баска — неординарна подія.

Баскський Атлетік домовився з португальською Брагою про трансфер іспанського вінгера Альваро Джало. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з міста Більбао.

24-річний гравець перейде до баскського клубу найближчим літом та підпише контракт до 30 червня 2029 року. Угода включає фіксовану зарплату та різноманітні бонуси.

Ззаначається, що Джало до 17 років займався у академії СД Бегонья в Більбао перед тим, як поїхати до Португалії. Народився футболіст у столиці Іспанії — Мадриді.

Цього сезону Альваро Джало відіграв за Брагу 38 матчів, забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі.