Іспанія

"Матрацники" хочуть зміцнити центр оборони.

Мадридському Атлетіко цікавий центральний захисник Реал Сосьєдад та збірної Іспанії Робен Ле Норман. про це повідомляє Marca.

Як повідомляє джерело, "матрацники" розглядають 27-річного гравця, як одного з тих футболістів, довкола яких можна вибудовувати міцну оборону команди.

Баски оцінюють Ле Нормана у 40 млн євро. Атлетіко, щоб знизити суму, може включити до траснферу захисника Хаві Галана, який наразі грає за Реал Сосьєдад на правах оренди.

Діючий контракт іспанця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону Робен Ле Норман зіграв за Реал Сосьєдад 34 матчі, забив один гол та заробив 13 жовтих карток.