Іспанія

Іспанський фахівець позитивно відгукнувся про свого президента.

Головний тренер Барселони Хаві висловився про президента каталонського клубу Жоана Лапорту. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Перебуваючи всередині клубу, я оцінюю ситуацію вкрай позитивно. Думаю, що президент прийняв клуб у дуже складний економічний, спортивний та інституційний період для Барси. Вважаю, Лапорта робить дуже хорошу роботу. Він на півдорозі до досягнення чогось великого.

На мій погляд, Лапорта — найкращий президент в історії Барселони, що він має ще раз довести. Він досвідчений, позитивний і має лідерські якості. Якщо і є хтось, хто здатний вивести Барсу із нинішньої ситуації, то це саме він", — сказав Хаві.

Нагадємо, Жоан Лапорта вдруге став президентом Барселони у березні 2021 року. Вперше цю посаду він займав в період з 2003-го по 2010 роки.

Наразі, після 27 зіграних турів у іспанській Ла Лізі Барселона набрала 58 очок і посідає третє місце. Також Барса продовжує виступи у Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу турніра.