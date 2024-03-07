Іспанія

Англієць — одна з опцій для каталонського клубу.

Мейсон Грінвуд потрапив у сферу інтересів Барселони.

За даними Diario Sport, каталонці вже зробили деякі кроки, але не стали брати на себе жодних зобов'язань, оскільки поки що невідомо, що у клубу буде з фінансовим фейр-плей влітку.

Зазначається, що півзахисник Хетафе, який виступає на правах оренди з Манчестер Юнайтед, високо цінується Барселоною як "недорогий" варіант для посилення атаки в наступному сезоні.

У поточному сезоні Грінвуд провів 23 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 6 голів і 5 асистів.