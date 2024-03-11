Іспанія

Баски втрачають дорогоцінні кадри.

Іспанський центральний захисник Унаї Нуньєс народився в місці Португалете, що належить до автономної спільноти Країна Басків, тож не дивно, що футбольну освіту він у підсумку здобув у складі місцевого Атлетіка.

Однак, незважаючи на сувору кадрову політику "левів", улітку 2022 року вони вирішили віддати тоді ще 25-річного виконавця в дворічну оренду до складу Сельти з Віго.

Терміни тієї угоди мають добігти до завершення вже незабаром, і оскільки Нуньєс міцно закріпився в стартовому складі "кельтів", вони вирішили активувати опцію повноцінного трансферу, що була наявна в контракті гравця.

Послуга виявилась не з дешевих — 7 млн євро довелось викласти за те, аби вже із свого боку запропонувати Унаї угоду строком на п’ять років.

У цьому сезоні іспанець відіграв 31 матч, забивши один гол та віддавши один гольовий пас.