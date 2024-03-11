Суперечлива заява італійського фахівця.
Анчелотті, getty images
11 березня 2024, 21:13
Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті порівняв між собою Англійську Прем'єр-лігу та іспанську Ла Лігу. Цитує італійця As.
"Вони різні. Це не означає, що одна ліга краща чи гірша за іншу. В АПЛ менше тактики. З погляду тактики іспанська ліга набагато перевершує англійську.
Якщо говорити про інтенсивність, ритм – можливо, у цьому АПЛ краща. Але в Іспанії якісніше тактична підготовка", — заявив Папа Карло.
Нагадаємо, Карло Анчелотті у різні часи в АПЛ тренував лондонський Челсі та ліверпульський Евертон.