Іспанія

Суперечлива заява італійського фахівця.

Головний тренер мадридського Реалу Карло Анчелотті порівняв між собою Англійську Прем'єр-лігу та іспанську Ла Лігу. Цитує італійця As.

"Вони різні. Це не означає, що одна ліга краща чи гірша за іншу. В АПЛ менше тактики. З погляду тактики іспанська ліга набагато перевершує англійську.

Якщо говорити про інтенсивність, ритм – можливо, у цьому АПЛ краща. Але в Іспанії якісніше тактична підготовка", — заявив Папа Карло.

Нагадаємо, Карло Анчелотті у різні часи в АПЛ тренував лондонський Челсі та ліверпульський Евертон.