Іспанія

У клубі визначилися з наступником Рафаеля Бенітеса.

Іспанець Клаудіо Хіральдес змінив резервну команду Сельти на основну, повідомляє офіційний сайт клубу з Віго.

Нагадаємо, раніше посаду головного тренера Сельти займав Рафаель Бенітес.

Хіральдес перебуває у системі Сельти з серпня 2019 року, відколи завершив кар'єру гравця. З того часу він очолював кілька молодіжних команд клубу. Деталі угоди з 36-річним спеціалістом наразі не повідомляються, але за даними transfermarkt вона розрахована до кінця поточного сезону.

Станом на зараз, Сельта Фортуна (резервна команда), якою Хіральдес опікувався раніше, посідає п'яте місце у першій групі третього дивізіону Іспанії. Під його керівництвом колектив вів боротьбу за підвищення.

У наступному, 29 турі Ла Ліги, Сельта гостюватиме у Севільї. Матч відбудеться у неділю, 17 березня.