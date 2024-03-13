Гаїска Гарітано більше не є керманичем "червоно-білих".
Гаїска Гарітано, ФК Альмерія
13 березня 2024, 19:59
Альмерія офіційно оголосила про припинення співпраці з Гаїскою Гарітано, який займав посаду головного тренера першої команди.
Причиною звільнення іспанського фахівця стали результати команди у поточному сезоні Ла Ліги, де Альмерія йде останньою в турнірній таблиці з 10 набраними очками у 28 турах та нулем у графі перемог.
"Клуб дякує тренеру за його професіоналізм на цьому етапі у складі "червоно-білих" і бажає йому успіхів у майбутньому", — сказано в заяві Альмерії.
Нагадаємо, що Гаїска Гарітано очолив Альмерію на початку жовтня минулого року, проте досягти покращення результатів команди так і не вдалося.