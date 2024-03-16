Іспанія

Португалець досі на контракті з "матрацниками".

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш, який на правах оренди виступає у складі Барселони, прокоментував майбутній центральний матч 29-го туру іспанської Ла Ліги між "матрацниками" та "синьо-гранатовими". Цитує португальця Marca.

"Очевидно для всієї команди буде складна атмосфера. Мене приймуть, напевно, ще трохи гірше, але я футболіст, тож звик до цього.

Такі матчі ще більше мене мотивують. Люблю ці важливі гарячі ігри. Це додаткова мотивація для мене.

Зараз я сконцентрований на Барселоні. Про майбутнє не думаю, тому що все залежить від того, як я гратиму до кінця сезону", — заявив Феліш.

Цього сезону Жоау Феліш відіграв за Барсу 33 матчі, забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.

Матч між мадридським Атлетіко та каталонською Барселоною відбудеться 17 березня, о 22:00 за київським часом.