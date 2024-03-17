Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 29-го туру Прімери, який пройде 17 березня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках двадцять дев’ятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться мадридський Атлетіко та каталонська Барселона.

АТЛЕТІКО — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 17 БЕРЕЗНЯ, 22:00. МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС МАРТІНЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Команди Дієго Сімеоне та Хаві посеред тижня виконали власні завдання в Лізі чемпіонів УЄФА — пробились до чвертьфіналу та вже дізнались суперників на цій стадії. Дортмундська Боруссія та французький Парі Сен-Жермен — кому тут пощастило більше, напевно, указувати зайвий раз не треба. Однак навіть перші матчі наступного раунду єврокубків — це вже розмова середини квітня.

А тим часом команди вже планують відрядження своїх футболістів до лав національних збірних і разом із тим готують збірку молитов, аби ті без жодних травм повернулись назад до їхнього розташування. А якщо без жартів, то з цими вимушеними відсутностями провідних гравців що в Атлетіко, що в Барси, цього сезону великі негаразди.

Після єврокубкових баталій посеред тижня поставатимуть лише два питання — функціональна готовність та швидкість відновлення футболістів. У "Чоло" з цими проблем наче й ніколи не було, бо то — його школа, однак і Хаві ще в попередньому чемпіонському сезоні продемонстрував, що робить на цьому моменті значний акцент під час своїх тренувань.

Якщо вболівальникам дуже цікаво, то вони можуть діставати обчислювальні прилади й відраховувати, наскільки ж годин більше відпочинку мала Барселона, у порівнянні з Атлетіко, якому довелось не просто грати на добу пізніше свій матч проти міланського Інтера, а ще й проводити там овертайми й перемагати в серії післяматчевих пенальті. Коротше кажучи, якщо "матрацники" після цього й з’являлись на тренувальному майданчику за останні дні, то тільки для відновлювальної розминки.

Хоча ризики та, відповідно, виклики перед командою Сімеоне цього разу будуть просто шаленими. До завершення чемпіонату 10 матчів — це 30 очок у перспективі, тоді як відстань до третього місця, на якому перебуває Барселона, наразі складає 6 залікових балів. А якщо буде поразка на Метрополітано? Та це, напевно, і хрест можна ставити на амбіціях хоч якось замайоріти на п’єдесталі.

Хто б там що не говорив, а на "блаугранас" у цьому плані тиск значно менший. Хаві постійно торочить: "Команда боротиметься за чемпіонство до останнього". Але це "останнє" може настати як не за підсумком очних дуелей проти мадридського Реала чи Жирони, так просто с плином часу. Вісім очок відставання від першої сходинки — Барса майже як Атлетіко. Але є нюанс.

Зрештою, багато про що говорять останні результати команд. Як би скрутно не було каталонцям, але вони не програють дев’ять матчів поспіль у всіх турнірах. "Матрацники" натомість не програють… аж одну гру, тоді як до цього все було, ну, дуже погано. Дві перемоги за решту дев’ять із десяти останніх зустрічей — про який п’єдестал ми говоримо?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал Мадрид: Облак — Савич, Вітсель, Ермосо — Моліна, Льоренте, Де Пауль, Коке, Ліно — Грізманн, Мората.

Сельта: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Канселу — Фермін, Крістіансен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Не зіграють: Вітоло, Лемар, Хіменес — Бальде, Гаві, Педрі, де Йонг, Алонсо, Ферран.

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