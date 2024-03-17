Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Атлетіко та каталонська Барселона.

Мадридський Атлетіко та каталонська Барселона зіграють на Метрополітано в рамках двадцять дев'ятого туру іспанської Ла Ліги.

Дієго Сімеоне, після перемоги над міланським Інтером у серії пенальті, залучив до стартового складу Мандаву в трійці центральних захисників, тоді як Барріос гратиме в центрі півзахисник, а Рікельме з'явився в парі нападників.

Хаві, на тлі перемоги над неаполітанським Наполі (3:1), використав із перших хвилин Форта ліворуч у захисті, тоді як Роберто долучиться до центрального трикутника, а Феліш розташується ліворуч в атаці.

Атлетіко: Облак — Моліна, Савич, Вітсель, Мандава, Ліно — Льоренте, Барріос, Де Пауль — Мората, Рікельме.

Запасні: Молдован, Гоміс, Аспілікуета, Пауліста, Коке, Ньїгес, Вермерен, Грізманн, Депай, Корреа.



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі, Форт — Роберто, Крістенсен, Гюндоган — Рафінья, Левандовські, Феліш.

Запасні: Пенья, Астралага, Мартінес, Лопес, Алонсо, Ромеу, Роке, Ямал, Касадо, Кочен, Гую.



Гра Атлетіко — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.