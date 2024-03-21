Іспанський форвард наразі виступає за "вершкових" на правах оренди з Еспаньйола.
Хоселу, Getty Images
21 березня 2024, 19:58
Минулого літа мадридський Реал на тлі відходу Каріма Бензема до Саудівської Аравії вирішив орендувати в Еспаньйола досвідченого форварда Хоселу.
33-річний іспанський нападник заявив, що хотів би продовжувати виступи за "вершкових" й надалі та здійснити повноцінний трансфер.
"Я сподіваюся залишитися в Реалі на постійній основі, а не в оренді", — цитує слова Хоселу журналіст Фабріціо Романо з посиланням на ABC.
Цього сезону Хоселу провів за Реал 38 матчів (1598 хвилин), забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.