Іспанія

Іспанський форвард наразі виступає за "вершкових" на правах оренди з Еспаньйола.

Минулого літа мадридський Реал на тлі відходу Каріма Бензема до Саудівської Аравії вирішив орендувати в Еспаньйола досвідченого форварда Хоселу.

33-річний іспанський нападник заявив, що хотів би продовжувати виступи за "вершкових" й надалі та здійснити повноцінний трансфер.

"Я сподіваюся залишитися в Реалі на постійній основі, а не в оренді", — цитує слова Хоселу журналіст Фабріціо Романо з посиланням на ABC.

Цього сезону Хоселу провів за Реал 38 матчів (1598 хвилин), забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.