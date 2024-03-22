Андрій демонструє шикарну гру.
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22 березня 2024, 17:15
Воротар мадридського реалу та збірної України Андрій Лунін має найкращий відсоток відбитих ударів серед воротарів Ла Ліги з 15+ "сейвами". Про це повідомляє OptaJose.
Цього сезону на рахунку голкіпера "королівського" клубу загалом 36 "сейвів", а загальний відсоток відбитих ударів – 76,6%.
Топ-5 воротарів за цим показником виглядає наступним чином:
1. Андрій Лунін — Реал Мадрид (36 "сейвів", 76,6%)
2. Клаудіо Браво — Бетіс (16 "сейвів", 76,2%)
3. Унаї Сімон — Атлетік (79 "сейвів", 74,8%)
4. Кепа Аррісабалага — Реал Мадрид (26 "сейвів", 74,3%)
5. Марк-Андре тер Штеген — Барселона (49 "сейвів", 73,1%)