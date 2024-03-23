Іспанія

Однак Барселона не готова стільки платити.

Атлетіко хоче продати Жоау Феліша і призначив ціну в 80 мільйонів євро, повідомляє AS.

Керівництво "матрацників" не хоче бачити португальця у складі своєї команди і готове розглянути пропозиції від 80 мільйонів євро.

Сам гравець також розуміє, що поки Атлетіко тренує Дієго Сімеоне, він не повернеться.

Барселона, за яку цього сезону на правах оренди виступає Феліш, не може дозволити собі повноцінний трансфер. Каталонський клуб пропонує продовжити оренду ще на один сезон.

Пріоритетом для Атлетіко залишається продаж футболіста, а оренда в Барселону розглядатиметься в останню чергу.

У цьому сезоні на рахунку Феліша 9 голів і 5 результативних передач у 34 іграх.