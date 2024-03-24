Іспанія

Про це сповістив президент каталонського клубу.

Наріжним каменем сучасної фінансової політики каталонської Барселони є питання отримання якомога більших прибутків.

За таких умов навіть тривалі взаємини з відомими технічними спонсорами підпадають під сумніви, якщо не вдається отримати бажаних коштів від партнерства.

Так сталось цього сезону в тривалій дружбі "блаугранас" та відомого бренду Nike, який займається виготовленням спортивного та ігрового екіпірування для клубу.

Напередодні в новому подкасті Барси президент Жоан Лапорта зробив наступну заяву:

"Nike не виконав своїх зобов’язань, що призвело до того, що клуб у односторонньому порядку ухвалив рішення розірвати контракт", — заявив функціонер Барселони.

Однак у відповідь Nike використала запобіжні заходи для того, щоб запобігти припиненню відносин у терміновому порядку.

Лапорта також повідомив, що в клубу наразі є три варіанти розвитку подій: залишитись із Nike, але на покращених умовах, піти до конкурентів (Adidas або Puma) та створити власний бренд спортивного одягу з робочим варіантом назви BLM.

При цьому президент Барселони заявив, що Nike дійсно доклав зусиль для того, аби покращити умови чинного контракту, але цього виявилось недостатньо, бо "ринок пропонував кращі умови".

Зазначається, що Барса буде використовувати комплекти від Nike ще бодай один повний сезон (2024-25), тоді як надалі доля екіпірування клубу залишається невизначеною.

Відповідно до чинного контракту, каталонці отримують 105 млн євро на рік.