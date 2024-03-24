Іспанія

Німець може залишитися в Мадриді.

Реал розраховує продовжити контракт із півзахисником Тоні Кроосом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своїх соціальних мережах, керівництво мадридського клубу вірить, що Кроос, незважаючи на свій вік, ще може бути корисним команді. При цьому, німець ще не повідомив керівництву про свої плани.

Кроос виступає за Реал із 2014 року. За цей час він узяв участь у 455 матчах, відзначився 28 голами і 96 передачами.

Чинний контракт між сторонами розрахований до літа 2024 року.