Каталонський клуб здобув три очки.
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30 березня 2024, 23:59
У рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Лас-Пальмас.
Колектив Хаві зумів здолати гостей, відправивши в їхні ворота один гол на 59-й хвилині гри зусиллями Рафіньї.
Барселона - Лас-Пальмас 1:0
Гол: Рафінья, 59.
Барселона: тер Штеген — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Канселу — Роберто (Ромеу, 81), Гюндоган, Лопес (Феліш, 56) — Ямал (Торрес, 71), Левандовські (Роке, 81), Рафінья.
Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармол, С. Кардона (Рамірес, 79) — Марвін, Муньос (Кампанья, 72), Лойодіс (Молейро, 71), Родрігес, Ель Хаддаді (Есканделл, 28) — Рамірес (М. Кардона, 79).
Попередження: Гюндоган, Роберто, Мартінес, Левандовські, Канселу — С. Кардона.
Вилучення: Вальєс, 25.