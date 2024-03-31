Барса виграє та знову не пропускає.
Хаві, getty images
31 березня 2024, 09:47
Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився про виступ своєї команди у матчі з Лас-Пальмасом (1:0) в рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 44-річного іспанця Marca.
"Одного лише результату для мене недостатньо. У нас були явні гольові моменти, ми могли заздалегідь зняти всі питання.
Вилучення спростило матч для нас. Ми створювали моменти, і я думаю, що одного голу було замало. Ми заслужили більш комфортну перемогу. Але так можна описати весь наш сезон, нам складно здобувати впевнені перемоги.
Сьогодні у мене були сумніви з приводу складу, але потім нам стало зрозуміло, що в такому матчі потрібен талант Жоау Феліша, його остання передача. Так і народився наш гол. Чудовий пас на Рафінью і хороший удар. Шикарний гол.
Суперник вирішив грати більш прямолінійно після вилучення, і наприкінці у нас виникли проблеми, коли можливість забити отримав Молейро. Якби ми сьогодні були трохи ефективнішими, перемогли б впевненіше.
Ми хочемо битися з Реалом за титул, але це не від нас залежить. Спочатку нам треба обіграти Кадіс, а це буде важко. На нас чекає "війна", — заявив Хаві.
Наразі Барса посідає другу сходинку турнірної таблиці іспанської Ла Ліги, відстаючи від лідируючого Реала на п'ять пунктів, при цьому у "вершкових" на одну зіграну гру менше.