Іспанія

Барса виграє та знову не пропускає.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві висловився про виступ своєї команди у матчі з Лас-Пальмасом (1:0) в рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує 44-річного іспанця Marca.

"Одного лише результату для мене недостатньо. У нас були явні гольові моменти, ми могли заздалегідь зняти всі питання.

Вилучення спростило матч для нас. Ми створювали моменти, і я думаю, що одного голу було замало. Ми заслужили більш комфортну перемогу. Але так можна описати весь наш сезон, нам складно здобувати впевнені перемоги.

Сьогодні у мене були сумніви з приводу складу, але потім нам стало зрозуміло, що в такому матчі потрібен талант Жоау Феліша, його остання передача. Так і народився наш гол. Чудовий пас на Рафінью і хороший удар. Шикарний гол.