Іспанія

Football.ua представляє вашій увазі анонс поєдинку чемпіонату Іспанії між мадридським Реалом та баскським Атлетіком.

Сьогодні, 31 березня, відбудеться матч тридцятого туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Реал на стадіоні Сантьяго Бернабеу прийматиме баскський Атлетік.

Команда Карло Анчелотті виграла останні дві зустрічі чемпіонату, як і суперники, проте в останніх нині всі думки сконцентровані на фіналі Кубка Короля, тоді як піднятись вище четвертої сходинки в Прімері буде надзвичайно складно.

РЕАЛ МАДРИД — АТЛЕТІК

НЕДІЛЯ, 31 БЕРЕЗНЯ, 22.00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ХАВЬЕР АЛЬБЕРОЛА РОХАС — ГОЛОВНИЙ АРБІТР ЗУСТРІЧІ. ТРАНСЛЯЦІЯ — MEGOGO

El Clasico в межах Іспанії буває не тільки поміж мадридським Реалом та каталонською Барселоною, а ще й за участі баскського Атлетіка, нехай і ігри проти останніх не настільки розкручені в медійному плані. Але цього сезону команда Ернесто Вальверде змушує про себе говорити вдалими виступами, тож від кожної її зустрічі з повсякчасними фаворитами чемпіонських перегонів уже й не знаєш, на що очікувати.

Більш виграшною ситуація для "левів" була б за умов проведення домашнього матчу проти Реала, проте свій шанс у першому колі вони змарнували (0:2), тож тепер доведеться гостювати в команди Карло Анчелотті. А Реал тим часом досі веде чемпіонські перегони з каталонською Барселоною й, напевно, Жироною, хоча в останньої вже явно сіли батарейки на довгій дистанції. Проте відрив від "блаугранас" у п’ять очок навіть за одне El Clasico тут, на Сантьяго Бернабеу, команда Хаві не подолає.

Але якщо програти десь умовному Атлетіку, то ситуація стане геть іншою. "Бланкос" упродовж усього сезону протистоять кадровим негараздам, і цього разу вони залишись без Вінісіуса в атаці через перебір жовтих карток. Утім, у його випадку на таке варто було очікувати, тож ніхто особливо не здивований. Але так, момент для дискваліфікації "обрав" бразилець не найкращий.

Реал завжди важко виходить із міжнародної павзи, тому в басків буде можливість зачепитись за результат. Вони продовжують бути апологетами обережного футболу в захисті, і якщо в Реала найкраща оборона чемпіонату станом на зараз, то в Атлетіка — друга найкраща. Забиває команда Вальверде, звісно, суттєво менше, але якщо б вона й за цим показником тягалась із мадридцями, то сезон можна б було вважати мегауспішним.

Але кампанія для "левів" і так складається дуже непогано. Четверте місце наразі, і якщо мадридський Ателетіко так і не зможе зібратись із думками, то це буде Ліга чемпіонів УЄФА на наступний рік — феноменальне досягнення. Стрибнути вище, утім, навіть за такої невпевненої Жирони, уже навряд чи вийде, тож команда Вальверде також перебуває в стані боротьби за позицію, як і Реал, бо "матрацникам" у цьому турі грати у Вільярреалі, тож є шанс щось отримати із їхнього протистояння.

Орієнтовні склади

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Чуамені — Вальверде, Кроос — Беллінгем — Браїм, Родріго.

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Альварес, Лекуе — Беньят, Д. Гарсія — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.

Не зіграють: Алаба, Вінісіус, Куртуа, Мілітао, Камавінга, Себальйос — Берчіче, Еррера, Паредес.

Очні зустрічі

Якщо говорити про особисті зустрічі, то команди зіграли між собою 243 матчі, із яких Реал виграв 122, а Атлетік — 76, нічию зафіксовано 45 рази. Статистика забитих м'ячів також на користь "бланкос" — 457:328.