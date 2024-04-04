Вінгер дав свій коментар.
ЛАМІН ЯМАЛ, GETTY IMAGES
04 квітня 2024, 22:58
Ламін Ямал висловився про можливість взяти участь у Євро-2024 та Олімпіаді. Обидва турніри відбудуться влітку цього року.
"Було б нелогічно виступати на обох турнірах, тому що, врешті-решт, від самого початку я намагався не перевантажувати себе і не грати занадто багато, і не було б сенсу виступати на обох турнірах.
Але, звичайно, якщо буде потрібно, я поїду. Зрештою, грати за Іспанію — це мрія", — наводить слова Ямала Mundo Deportivo.
У поточному сезоні Ямал провів 29 ігор за Барселону: на його рахунку 4 голи і 3 асисти.