Іспанія

Дані грає за "вершкових" з літа 2017 року.

Центральний півзахисник мадридського Реала Даніель Себальйос прийняв рішення покинути клуб після закінчення нинішнього сезону. Про це повідомляє Cadena Ser.

За інформацією джерела, 27-річний іспанець незадоволений кількістю ігрового часу, яку він отримує, виступаючи у складі "королівського" клубу.

Наголошується, що у півзахиснику зацікавлений мадридський Атлетіко.

Діючий контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року з зарплатнею 10,4 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Дані Себальйос відіграв за Реал 505 хвилин, відзначившись голом та результативною передачею.