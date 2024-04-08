Іспанія

Гравець пожартував, що хоче за це комісійні.

Жоау Феліш розповів, як переконував Бернарду Сілву перейти в Барселону.

"Якщо Бернарду Сілва прийде, я запрошу комісійні. Усе, що я сказав, правда, і якщо він прийде, всі будуть від нього в захваті.

Він дуже обережний у всьому. Він розпитував мене про те, де тут можна оселитися, де поїсти, про безпеку... Він розпитував мене про все потроху, і я розповів про оподаткування, бо це те, що спало на думку.

Переконав і я його? Я думаю, що так. Але мені здається, що зараз це залежить не від нього", — сказав Феліш в інтерв'ю Catalunya Ràdio.

У поточному сезоні Бернарду Сілва провів 27 матчів в АПЛ: на його рахунку 6 голів і 4 асисти.

Нагадаємо, що права на Феліша належать Атлетіко, а на правах оренди він виступає за Барселону.