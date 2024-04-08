Гравець пожартував, що хоче за це комісійні.
СІЛВА, GETTY IMAGES
08 квітня 2024, 21:59
Жоау Феліш розповів, як переконував Бернарду Сілву перейти в Барселону.
"Якщо Бернарду Сілва прийде, я запрошу комісійні. Усе, що я сказав, правда, і якщо він прийде, всі будуть від нього в захваті.
Він дуже обережний у всьому. Він розпитував мене про те, де тут можна оселитися, де поїсти, про безпеку... Він розпитував мене про все потроху, і я розповів про оподаткування, бо це те, що спало на думку.
Переконав і я його? Я думаю, що так. Але мені здається, що зараз це залежить не від нього", — сказав Феліш в інтерв'ю Catalunya Ràdio.
У поточному сезоні Бернарду Сілва провів 27 матчів в АПЛ: на його рахунку 6 голів і 4 асисти.
Нагадаємо, що права на Феліша належать Атлетіко, а на правах оренди він виступає за Барселону.