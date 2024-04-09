Іспанія

Вінгер хоче спробувати свої сили у іншому клубі.

Дані Родрігес може відправитися з Барселони до іншої команди — повідомляє Sport.

Талант перейшов з Реал Сосьєдада два роки тому і підписав дворічний контракт, який завершується цього літа, зараз немає жодних ознак його продовження.

Також вважається, що агент вінгера Піні Захаві вже домовився з Атлетіком про трансфер. Цього літа Дані підпише свою першу професійну угоду. Наразі Родрігес виступає за збірну Іспанії U-19.

Цього сезону 18-річний гравець провів 13 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.