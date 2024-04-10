Дубль українця допоміг каталонцям здолати вдома Бетіс 31 березня.
Артем Довбик, Getty Images
10 квітня 2024, 22:46
Центрального нападника Артема Довбика визнали найкращим гравцем Жирони за підсумками березня, передає офіційна сторінка каталонців у Twitter/X.
Протягом місяця, що минув, 26-річний українець відзначився двома голами у чотирьох матчах Ла Ліги (Мальорка, Осасуна, Хетафе, Бетіс).
У голосуванні Довбику протистояли захисник Ерік Гарсія і нападники Крістіан Порту та Савіо.
Для українського центрфорварда це вже четверта за сезон-2023/24 подібна нагорода (листопад, грудень, січень).