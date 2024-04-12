Іспанія

Фанати каталонців "відзначилися".

УЄФА порушила дисциплінарну справу проти Барселони у зв'язку з проявом расизму щонайменше двох її вболівальників в матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із ПСЖ. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, ці фанати вигукували нацистські вітання і показували мавпячі жести під час матчу.

Підкреслюється, що в разі, якщо УЄФА доведе провину вболівальників каталонського клубу, то на нього можуть бути накладені санкції у вигляді встановлення заборони на відвідування вболівальниками її виїзного матчу за умови, що "синьо-гранатові" пройдуть у півфінал Ліги чемпіонів.

Зазначається, що обох підозрюваних затримали правоохоронні органи. Зі свого боку, ПСЖ вже подав проти них три позови: перший — за реабілітацію воєнних злочинів, другий — за публічні образи расистського характеру і третій, спрямований на встановлення особи інших порушників.