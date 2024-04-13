Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 31-го туру Прімери, який пройде 13 квітня та розпочнеться о годині 22:00.

У рамках тридцять першого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться мадридський Атлетіко та каталонська Жирона.

АТЛЕТІКО — ЖИРОНА

СУБОТА, 13 КВІТНЯ, 15:00. МЕТРОПОЛІТАНО, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РІКАРДО ДЕ БУРГОС БЕНГОЕЧЕА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розмови щодо чемпіонських перегонів у Іспанії тривають і досі, і навіть так само в контексті протистояння мадридської та каталонської команд, проте вже не за участі Жирони. Звісно, математичні шанси в команди Мічела на здобуття "золотих" медалей усе ще наявні, але ми всі розуміємо, що залишається вісім турів і відставання від Реала в десять пунктів просто нікуди не дасть розвернутись "червоно-білим".

Атлетіко в цьому плані має схожі переживання, бо для нього відставання саме від Жирони в таблиці складає сім пунктів, що доволі багато, а ось баскський Атлетік сидить на хвості на дистанції в два бали — і це вже загроза місцю в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон для "матрацників". У будь-якому разі, за актуального розподілу поміж країнами, а як там буде далі — подивимось.

Наразі в команди Дієго Сімеоне є лише одна мета — перевести подих після гри проти дортмундської Боруссії посеред тижня, бо вийшло так, що Атлетіко вистачило десь на тайм реально крутого футболу, а ось далі все було дуже неоднозначно. 2:1, перемога — це гарна справа, але ще буде матч-відповідь у Дортмунді за кілька днів, і це вже дуже погані новини для команди Сімеоне.

Бо, як ми вже бачили цього сезону, мадридці важко пораються з інтенсивним графіком, а тут у них і матч проти Вільярреала, і Жирона, і двічі Боруссія — сказитись можна! Футболістам Мічела такий графік тільки сниться наразі, проте вже наступного сезону Жирона все ж таки планує вриватись до європейських змагань. Із якого місця — ніхто не знає наразі й точно не дізнається до останніх турів.

Бо траплялось уже таке в цій кампанії, що наче каталонці йдуть на непоганих обертах, але потім настає спад і період невпевненого футболу. Ось тільки десь посеред кампанії з нього ще можна вийти, а як буде наприкінці сезону в разі чого? Тішить Жирону лише те, що вже й Артем Довбик почав забивати, тож трохи відлягло на душі у фанатів. Але фактично два тижні без офіційних матчів через фінал Кубка Іспанії минулої неділі — чи не забагато це для команди, яка до цього не мала стабільності?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Атлетіко: Облак — Савич, Хіменес, Аспілікуета — Рікельме, Льоренте, Коке, Сауль, Ліно — Грізманн, Мората.

Жирона: Гассаніга — Е. Гарсія, Д. Лопесс, Блінд — Коуту, Еррера, А. Гарсія, Гутьєррес — Циганков, Довбик, Савіо.

Не зіграють: Барріос, Вітоло, Депай, Лемар — Артеро, Вілья, Мартін, Рока, Циганков.

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