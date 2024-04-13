"Матрасники" стали лише другою командою кампанії-2023/24, в якій одразу два гравці забили щонайменше по 20 голів.
Антуан Грізманн та Альваро Мората, Getty Images
13 квітня 2024, 15:58
У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко зустрівся на власному полі з Жироною.
Після того, як український форвард каталонців Артем Довбик відкрив рахунок на 4-ій хвилині, Антуан Грізманн повернув паритет на табло завдяки успішно реалізованому пенальті на 34-ій хвилині.
Таким чином, Атлетіко став лише другою командою у цьому сезоні серед представників п'яти найкращих чемпіонатів (АПЛ, Ла Ліга, Серія А, Бундесліга, Ліга 1), одразу два гравці якої зуміли забити щонайменше 20 голів з урахуванням усіх турнірів.
Для Грізманна м'яч у ворота Жирони став 20-им у кампанії-2023/24, а серед гравців "матрацників" аналогічний показник результативності має Альваро Мората (20 голів).
Зазначимо, що раніше Манчестер Сіті був єдиною такою командою завдяки Ерлінгу Голанду (30 голів) та Філу Фодену (22).