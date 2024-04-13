Колектив Хаві зумів набрати три очки.
Кадіс - Барселона, Getty Images
13 квітня 2024, 23:58
У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги Барселона вирушила на виїзд до Кадіса.
Підопічні Хаві зуміли здолати господарів із мінімальним рахунком — 1:0.
Кадіс — Барселона 0:1
Гол: Феліш, 37
Кадіс: Ледесма — Карселен Валенсія, Чуст (Пірес Сілва, 84), Усу, Каррера — Наварро Муньйос (Мачіс, 77), Алькарас, Фернандес (Самассеку, 76), Собріно — Де ла Флор (Гомес, 52), Хуанмі (Марті, 76)
Барселона: тер Штеген — Форт Гарсія (Педрі, 62), Кубарсі, Крістенсен (Кунде, 62), Алонсо — Роберто, Ромеу, Лопес (Діас, 80) — Торрес, Роке (Ямал, 62), Феліш (Касадо, 85)
Попередження: Алькарас, Каррера, Марті — Кубарсі, Роберто, тер Штеген.