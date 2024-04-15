Іспанія

Іспанець серйозно налаштований.

Півзахисник каталонської Барселони Педрі поділився очікуваннями від матчу-відповіді з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з ПСЖ. Його слова наводить AS.

"Всі люблять говорити про фаворитів. Ми дві дуже схожі команди. Це буде прекрасний матч для глядачів, і ми докладемо всіх зусиль, щоб перемогти. В нас немає іншого вибору, якщо ми хочемо грати у півфіналі.

Потрібно бути обережними. ПСЖ нічого нам просто так не віддасть, ми знаємо Луїса Енріке. У нас є невелика перевага, тому ми повинні вийти та з'їсти ПСЖ", — сказав Педрі.

Матч-відповідь між Барселоною та ПСЖ відбудеться 16-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше ентренадор Барси Хаві висловився щодо матчу з ПСЖ.