Іспанія

Німець хоче тренувати каталонський клуб.

Ганс-Дітер Флік все ще сподівається очолити Барселону, повідомляє Mundo Deportivo.

Раніше стало відомо, що каталонський клуб хоче призначити на посаду головного тренера Рафаеля Маркеса, якщо Хаві не передумає йти.

Незважаючи на це, Флік не полишає надій попрацювати в "блауграні". Німецький фахівець хоче побачити, як розвиватимуться події в Барселоні, перш ніж ухвалювати рішення щодо свого майбутнього.

Важливу роль у цьому відіграватиме зустріч Хаві з керівництвом клубу, яка відбудеться наступного тижня.