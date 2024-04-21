Іспанія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 32-го туру чемпіонату Іспанії, який пройде 21 квітня і розпочнеться о 22:00.

У матчі 32-го туру Ла Ліги на нас чекає легендарне протистояння між Реалом та Барселоною, яке цього разу прийме Сантьяго Бернабеу.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

[1] РЕАЛ — БАРСЕЛОНА [2]

НЕДІЛЯ, 21 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР СОТО ГРАДО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Зустрічі Реала і Барселони у будь-якому турнірі вже давно стали класикою футболу та однією з найбільш очікуваних подій. З плином часу команду змінюють одна одну на вершині іспанського футболу, а до звітної зустрічі лідером підійде Реал. Команда Карло Анчелотті впевнено очолює турнірну таблицю, але Барселона спробує повернути інтригу в чемпіонські перегони.

Наразі команди розділяє вісім балів і каталонцям вкрай потрібна перемога, щоб створити тиск на заклятого супротивника. Втім, Барселона вже двічі поступилась Реалу в цьому сезоні й до того ж "вершкові" ще жодного разу не програвали в Ла Лізі на своєму полі. Умови для перемоги каталонців не найкращі, але всі серії без поразок колись закінчуються. До того ж команда Хаві вже припинила серію Атлетіко розгромом 3:0 на Цивітас Метрополітано.

Мадридці підходять до гри в гарному настрої, адже серед тижня вони в драматичному поєдинку пройшли Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів. Особливо варто відзначити перформанс нашого Андрія Луніна — він витягнув все, що міг, в основний та додатковий час, а в серії пенальті перевернув гру після промаху Модрича та здобув перемогу для мадридців двома сейвами. Втім, варто розуміти, що команда Карло Анчелотті буде втомлена після виснажливого двобою, при цьому маючи на день менше відпочинку ніж Барселона.

Барселона, своєю чергою, після звитяги в Парижі (3:2) хотіла довершити справу на своєму полі, але поступилась з рахунком 1:4 та покинула турнір. Вилучення Араухо, яке стало ключовим у матчі навряд чи може бути оскаржене, а ось на внутрішню атмосферу точно вплинуло. Гюндоган публічно розкритикував уругвайця в післяматчевому інтерв'ю, а легенді каталонці Карлесу Пуйолю довелось захищати колегу за амплуа. Хаві сказав, що проблем між гравцями нема і конфлікт вирішено, але навряд чи такі події проходять безслідно.

Це не дуже хороший знак перед таким важливим матчем, але Хаві треба буде змусити команду забути минулий матч та віддати всі сили. Востаннє Барселона перемагала Реал в офіційному матчі понад рік тому. Отже, вболівальники хочуть нарешті побачити тріумф у зустрічі з мадридцями, але навряд чи приймуть її як достатнє вибачення за невдачу в Лізі чемпіонів.

Під питанням участь у матчі Дані Карвахаля, Ферлана Менді та Вінісіуса Жуніора. Карло Анчелотті на пресконференції сказав, що всі гравці тренувались, але склад він обере вже в останній момент. У Барселони досі травмовані Гаві та Алехандро Бальде, але до цього тренерському штабу Хаві звикати не доводиться. Реал добре захищався в матчі проти Манчестер Сіті й навряд чи буде наполягати на грі першим номером, адже саме Барселону влаштовує тільки перемога.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Карло Анчелотті, Реал

"Критика після матчу із Сіті? Я не бачу незадоволених уболівальників Реала після гри з Сіті, їх не повинно бути. Я теж задоволений. Всі в цій команді: екіпірувальники, фізіотерапевти, тренерський штаб роблять великий внесок. Вони привносять багато ентузіазму, що є важливим для мого віку. Тут прекрасне середовище. Нам протистоїть складна, конкурентоспроможна команда. Вони показали себе дуже добре останнім часом, ми повинні розуміти, що це Ель Класико. Важка гра. Ми постараємося скористатися перевагою та перемогти. Едер Мілітао почувається дуже добре, він чудовий. Він безперечно отримає хвилини й може вийти у старті проти Барселони. Вальверде? Незалежно від того, де грає Феде, у півзахисті, на флангах, у захисті, він скрізь дивовижний. Він незамінний".

Хаві, головний тренер Барселони

"Завтрашня гра стане найважливішою грою у сезоні. Нам доведеться зустрітися з сильним Реалом, тому що вони щойно вибили найкращу команду у світі. Реал дуже добре захищався проти Сіті. Те, що говорять про те, що Мадриду пощастило... Я не надто вірю в удачу. Сіті упустив явні шанси, але і не випадково, що Мадрид двічі за три роки вибив найкращу команду світу. Я думаю про позитивний сценарій. Ми маємо скоротити відставання до 5 очок. Я не думаю, що в такому матчі втома сильно вплине на Реал. Проблем між Араухо та Гюндоганом немає! Все вирішено".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Лунін — Карвахаль, Рюдігер, Начо, Менді — Вальверде, Тчуамені, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

Барселона: Тер Штеген — Араухо, Кунде, Кубарсі, Канселу — Де Йонг, Крістенсен, Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья

Не зіграють: Куртуа, Алаба — Гаві, Бальде

Під питанням: Вінісіус Жуніор, Карвахаль, Менді — ...

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