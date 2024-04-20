Іспанія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Барселони Хаві зазначив, що проти Реала доведеться добре захищатися.

"Реал повинен був оборонятися проти Манчестер Сіті. Перед вами найкраща команда у світі, і їм довелося зайняти позицію в центрі та на низькому блоці. Справа не в тому, що ти хочеш цього, а в тому, що суперник підпорядковує тебе собі.

Ми не хочемо такого сценарію, але суперник тебе контролює, а Манчестер Сіті тим більше. Якщо чесно, вони дуже добре захищалися, і це теж закономірно. У таких ситуаціях потрібно домінувати, і в цьому Реал досяг успіху. Вони зробили це в першому таймі.

Ми повинні добре захищатися і бути ефективними, тому що Реал ефективний, ми говоримо про одну з найкращих команд у світі й одну з найкращих за останні роки", — сказав Хаві.