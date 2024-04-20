Український форвард забив на 71-й хвилині гри.
Жирона - Кадіс, Getty Images
20 квітня 2024, 23:58
У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі приймала Кадіс.
Уже до перерви рахунок був 2:0 на користь господарів і, загалом, інтриги особливої не було.
На 71-й хвилині гри Артем Довбик зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди і остаточно були зняті всі питання.
Проте Кадіс зумів відквитати один гол, але потім Порту на 82-й хвилині повернув різницю в рахунку в три голи і встановив остаточний результат — 4:1 на користь Жирони.
Жирона - Кадіс 4:1
Голи: Гарсія, 9, Мартін, 22, Довбик, 71, Порту, 82 - Ескаланте, 81
Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд — Коуту (Торре, 86), Еррера (Соліс, 58), Гарсія, Гутьєррес (Арнау, 76) — Довбик (Вілья, 86) — Морейра, Мартін (Порту, 76)
Кадіс: Ледесма — Карселен Валенсія, Усу, Чуст, Пірес Сілва — Наварро Муньйос (Гвардіола, 86), Алькарас, Фернандес (Ескаланте, 46), Алехо (Марті, 70) — Хуанмі (Рамос Де ла Флор, 46), Гомес (Собріно, 70)
Попередження: Гутьєррес, Фернандес — Чуст.