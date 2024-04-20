Іспанія

Український форвард забив на 71-й хвилині гри.

У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі приймала Кадіс.

Уже до перерви рахунок був 2:0 на користь господарів і, загалом, інтриги особливої не було.

На 71-й хвилині гри Артем Довбик зробив рахунок 3:0 на користь своєї команди і остаточно були зняті всі питання.

Проте Кадіс зумів відквитати один гол, але потім Порту на 82-й хвилині повернув різницю в рахунку в три голи і встановив остаточний результат — 4:1 на користь Жирони.

Жирона - Кадіс 4:1

Голи: Гарсія, 9, Мартін, 22, Довбик, 71, Порту, 82 - Ескаланте, 81

Жирона: Гассаніга — Гарсія, Лопес, Блінд — Коуту (Торре, 86), Еррера (Соліс, 58), Гарсія, Гутьєррес (Арнау, 76) — Довбик (Вілья, 86) — Морейра, Мартін (Порту, 76)

Кадіс: Ледесма — Карселен Валенсія, Усу, Чуст, Пірес Сілва — Наварро Муньйос (Гвардіола, 86), Алькарас, Фернандес (Ескаланте, 46), Алехо (Марті, 70) — Хуанмі (Рамос Де ла Флор, 46), Гомес (Собріно, 70)

Попередження: Гутьєррес, Фернандес — Чуст.