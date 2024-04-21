Іспанія

Українець проводить найкращий сезон у кар'єрі.

Керівництво мадридського Реала найближчим часом підпише довгостроковий контракт з українським воротарем команди Андрієм Луніним. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, "вершкові" наблизилися до підписання нової угоди з 25-річним українцем, але всі деталі поки ще не узгоджені.

Зазначається, що Реал не планує підписання нових гравців на позицію воротаря найближчого літа. Водночас у команди немає жодних претензій до роботи і самовідданості Кепи Аррісабалаги, але після завершення сезону він все одно повернеться до Челсі.

Чинний контракт воротаря збірної України з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік (брутто). Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 27 матчів, пропустив 23 м'ячі та зібрав 12 "clean sheets".