Іспанія

Запам'ятаємо.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал спрогнозував результат матчу 32-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом. Цитує 16-річного вундеркінда Madrid Zone.

"Як Барса зіграє з Реалом? Впевнений, що ми виграємо із рахунком 3:1, а я заб'ю гол", — дуже впевнено заявив вихованець Ла Масії.

Цього сезону Ламін Ямал відіграв за Барселону 43 матчі, забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, Реал очолює турнірну таблицю іспанської Ла Ліги, випереджаючи другу Барселону на вісім очок.

"Ель-Класіко" між Реалом та Барселоною відбудеться сьогодні, на Сантьяго Бернабеу, о 22:00 за київським часом.