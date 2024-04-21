Іспанія

У клубі розглядають такий варіант подій.

Баварія може призначити тренера на рік до приходу Юргена Клоппа.

Клопп залишить посаду головного тренера Ліверпуля після закінчення сезону. Повідомлялося, що він візьме паузу на рік.

У Баварії обговорюється можливість запрошення тимчасового тренера, на один рік — до призначення Клоппа. Ним може стати Ганс-Дітер Флік, повідомляє Kicker.

Однак поки не відомо, чи погодиться Флік очолити команду на тимчасовій основі. Крім того, таке призначення, без довгострокової перспективи, ускладнить процес посилення команди.

Нагадаємо, Флік завоював требл із Баварією в сезоні-2019/20, вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.