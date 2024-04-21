Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Альмерія - Вільярреал, twitter.com/VillarrealCF
21 квітня 2024, 19:25
У рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги Альмерія на своєму полі приймала Вільярреал.
Гості здолали господарів відправивши в їхні ворота два голи. Альмерія зуміла відповісти лише одним голом.
Альмерія — Вільярреал 1:2
Голи: Лосано, 30 — Ахомаш, 25, Серлот, 90+3
Альмерія: Машиміану — Пубіль, Монтес, Чумі, Ланга — Робертоне, Лопі (Пенья Аканья, 69) — Баптістао, Вієра (Аррібас, 76), Ембарба (Ромеро, 85) — Лосано (Рамазані, 69)
Вільярреал: Йоргенсен — Феменія, Манді (Куенка, 72), Москера, Педраса (Морено (Траоре, 72), 60) — Ахомаш (Луис Моралес, 79), Парехо (Гедеш, 60), Коклен, Баена — Морено (Траоре, 72), Серлот
Попередження: Вієра, Рамазані — Ахомаш, Коклен, Йоргенсен, Феменія
Вилучення: Рамазані, 87.