Іспанія

Слова справжнього чоловіка.

Центральний захисник каталонської Барселони Рональд Араухо висловився щодо програного матчу мадридському Реалу в "El Clasico". Цитує уругвайця Barca Universal.

"Ми не можемо використовувати роботу суддів, як виправдання. Ми упустили деталі та знову програли.

Ми повинні продовжувати боротися і фінішувати другими, щоб взяти участь у Суперкубку Іспанії.

У нас одна з найкращих ліг у світі, тому відсутність системи визначення голу — це безглуздо. Тиждень видався невеселим, але я сильний ментально і старанно працюю, щоб бути таким. Саме тому я граю в цьому клубі", — заявив Араухо.