Іспанець, схоже, передумав йти.
ХАВІ, GETTY IMAGES
23 квітня 2024, 14:35
Хаві схиляється до продовження роботи у Барселоні, повідомляє журналіст El Chiringuito Хосе Альварес.
Цього тижня тренер зустрінеться із президентом Барселони Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку. Зазначається, що Хаві ближчий до того, щоб залишитися в клубі, ніж до відходу.
Нагадаємо, у січні головний тренер Барселони оголосив, що залишить клуб наприкінці сезону.
Раніше повідомлялося, що Хаві готовий переглянути своє рішення, оскільки відчуває підтримку з боку гравців та керівництва.