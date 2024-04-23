Іспанія

Іспанець, схоже, передумав йти.

Хаві схиляється до продовження роботи у Барселоні, повідомляє журналіст El Chiringuito Хосе Альварес.

Цього тижня тренер зустрінеться із президентом Барселони Жоаном Лапортою та спортивним директором Деку. Зазначається, що Хаві ближчий до того, щоб залишитися в клубі, ніж до відходу.

Нагадаємо, у січні головний тренер Барселони оголосив, що залишить клуб наприкінці сезону.

Раніше повідомлялося, що Хаві готовий переглянути своє рішення, оскільки відчуває підтримку з боку гравців та керівництва.