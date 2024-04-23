25-річний футболіст може повернутися до каталонського клубу.
ДАНІ ОЛЬМО, GETTY IMAGES
23 квітня 2024, 15:27
Лейпциг розглядає різні варіанти продовження кар'єри Дані Ольмо.
Як повідомляє Sky Sport Deutschland, Лейпциг із спокоєм ставиться до зацікавленості Барселони у придбанні 25-річного іспанського півзахисника.
"Або Ольмо залишиться в клубі, або німці отримають 60 мільйонів євро.
На даний момент з РБ Лейпциг ніхто не зв'язувався, хоча інтерес до Дані у топ-клубів є".
Раніше повідомлялося, що керівництво Барселони планувало оформити перехід Дані Ольмо в розстрочку.