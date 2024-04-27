Іспанія

Мендеш розпочав свою роботу.

Керівництво мадридського Реала хоче продовжити контракт з воротарем команди Андрієм Луніним, але запроси по зарплатні українця можуть стати каменем спотикання у переговорному процесі.

За інформацією El Nacional, відповідь 25-річного голкіпера збірної України на пропозицію про продовження контракту не задовольнила керівників "вершкових".

Зазначається, що Андрію подобається життя в Мадриді, але він розуміє, що повернеться на лаву запасних після остаточного відновлення Тібо Куртуа. Тим не менш, агент футболіста Жорже Мендеш запросив у мадридського клубу підвищення зарплатні до рівня контракту бельгійського воротаря.

Реал не має наміру задовольняти такі фінансові запити українця, адже вважає, що це занадто велика сума для не основного голкіпера. При цьому клуб готовий підвищити йому зарплатню, але в більш скромних розмірах. Водночас інші команди, які цікавляться Луніним, пропонують йому більше, ніж готовий платити "королівський" клуб за новим контрактом.

Повідомляється, що за ситуацією навколо Луніна уважно спостерігають Баварія, Манчестер Юнайтед та Мілан.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 20 червня 2025 року з зарплатнею 2,8 млн. євро на рік (брутто). Трансфермаркт оцінює його у 16 млн. євро. В свою чергу Тібо Куртуа заробляє в Мадриді 15 млн. євро за сезон (брутто). Угода бельгійця розрахована до 30 червня 2026 року.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 28 матчів, пропустив 26 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".