Іспанія

Уся справа в зарплаті та сумі переходу.

Дані Ольмо цікавий Барселоні, повідомляє Diario Sport.

Каталонці зацікавлені в підписанні лівого вінгера з навичками гри один в один. Одним із розглянутих варіантів є Дані Ольмо з Лейпцига. За інформацією джерела, керівництво синьо-гранатових зустрічалося з його агентами, але угода не просунулася через високу ціну і зарплату іспанця.

Крім того, Ольмо є найбільш високооплачуваним гравцем у команді, і його цифри не вписуються в зарплатний ліміт "блауграни", якщо тільки гравець не погодиться на скорочення зарплати.

У поточному сезоні Ольмо провів 20 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 4 голи і 5 асистів.