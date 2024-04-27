Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Атлетіко та баскський Атлетік.

Мадридський Атлетіко та баскський Атлетік зіграють чергове "атлетичне" дербі на Метрополітано в рамках тридцять третього туру іспанської Ла Ліги.

Дієго Сімеоне, після поразки від Алавеса (0:2), залучив до стартового складу Вітселя та Ермосо в трійці центральних захисників, тоді як Льоренте повернеться до центру поля.

Ернесто Вальверде, на тлі нічиєї проти Гранади (1:1), використав із перших хвилин Альвареса та Лекуе на флангах у захисті, тоді як Прадос повернеться до опорної зони.

Атлетіко: Облак — Хіменес, Вітсель, Ермосо — Моліна, Льоренте, Коке, Де Пауль, Ліно — Корреа, Грізманн.

Запасні: Молдован, Гоміс, Аспілікуета, Мандава, Ньїгес, Рікельме, Вермерен, Барріос, Мората.



Атлетік: Сімон — Альварес, Вівіан, Паредес, Лекуе — Де Галаррета, Прадос — І. Вільямс, Сансет, Н. Вільямс — Гурусета.

Запасні: Агірресабала, Весга, Беренгер, Муньяїн, Д. Гарсія, І. Гарсія, Вільялібре, Еррера, Р. Гарсія, Арес, У. Гомес, Рінкон.



Гра Атлетіко — Атлетік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.