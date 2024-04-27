Іспанія

21-річний футболіст хоче вразити Хаві.

Ансу Фаті сподівається залишитися в Барселоні, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, футболіст хоче повернутися в розташування рідного клубу і закріпитися в складі. Він переконаний, що під час передсезонки зможе переконати Хаві, що може приносити користь Барселоні.

Нинішній сезон 21-лентий вінгер проводить у Брайтоні на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Барселона не розраховує на вінгера.

У складі Брайтона Фаті провів 25 матчів, відзначившись 4 голами і 1 асистом.