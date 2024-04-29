Іспанія

Реал вже практично недосяжний для Барси.

Напередодні матчу 33-го туру іспанської Ла Ліги між Барселоною та Валенсією, головний тренер "блаугранас" Хаві поспілкувався з журналістами. Його слова наводить Marca.

"Я не можу контролювати обстановку, ми зосереджені на досягненні другого місця. Валенсія — складний суперник, агресивний. У тому, що робить Бараха, є його велика заслуга. І саме це нас хвилює, а не плани на наступний сезон.

Загалом, щодо наших футболістів майже все вже зрозуміло. Однак якщо будуть гравці, які сильно допомагають у заключній частині сезону, ми візьмемо це до уваги", — сказав Хаві.

Матч між Барсою та Валенсією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.