Іспанія

Поляк схвально висловився про італійського фахівця.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські поділився своєю думкою про роботу головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті. Цитує 35-річного поляка Madrid Universal.

"Анчелотті неймовірно досвідчений тренер. Ви можете бачити його вплив у Реалі — гравці йдуть за ним наосліп.

Карло — чудовий тренер, який завжди приділяє багато часу гравцям. Він викликав у мене особливі почуття. Не просто впевненість у собі, а відчуття, що я можу зробити ще один або два кроки вперед у своїй кар'єрі", — сказав нападник Барси.

Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 43 матчі, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, Левандовські та Анчелотті працювали разом у Баварії в період з 2016 по 2017 роки.