Поляк схвально висловився про італійського фахівця.
Левандовські, getty images
29 квітня 2024, 12:51
Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські поділився своєю думкою про роботу головного тренера мадридського Реала Карло Анчелотті. Цитує 35-річного поляка Madrid Universal.
"Анчелотті неймовірно досвідчений тренер. Ви можете бачити його вплив у Реалі — гравці йдуть за ним наосліп.
Карло — чудовий тренер, який завжди приділяє багато часу гравцям. Він викликав у мене особливі почуття. Не просто впевненість у собі, а відчуття, що я можу зробити ще один або два кроки вперед у своїй кар'єрі", — сказав нападник Барси.
Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 43 матчі, забив 20 голів та віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, Левандовські та Анчелотті працювали разом у Баварії в період з 2016 по 2017 роки.