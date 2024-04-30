Іспанія

Хет-трик Левандовські забезпечив Барселоні камбек проти "дитячого садка" Валенсії без Яремчука

Команда Хаві забронювала собі місце в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон, а її польський супербомбардир продовжив участь у перегонах за Трофео Пічічі.

Барселона — Валенсія, Getty Images

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Барселона — Валенсія 4:2

Голи: Лопес, 22, Левандовські, 49, 82, 90+3 — Дуро, 27, Пепелу, 38 (пен.)



Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарсі (Мартінес, 46), Канселу (Ферран, 81) — Ф. Лопес (Педрі, 72), Крістенсен (Роберто, 46), Гюндоган — Ямал, Левандовські, Рафінья (Феліш, 66).



Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Москера, Гасеровські, Васкес — Петер (Озкачар, 79), Пепелу, Герра (Гільямон, 70), Д. Лопес (Канос, 72) — Алмейда, Дуро (Марі, 70).



Попередження: Кубарсі