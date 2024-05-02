Іспанець вирішив покинути мадридську команду.
НАЧО, GETTY IMAGES
02 травня 2024, 11:39
Захисник мадридського Реала Начо Фернандес змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно.
Як стало відомо журналістам Todofichajes, досвідчений іспанець залишить Європу і вирушить до США. Незважаючи на пропозиції з Саудівської Аравії та Італії, Начо вирішив продовжити кар'єру в МЛС.
Новим місцем роботи Фернандеса має стати Інтер Маямі, за який виступає аргентинець Ліонель Мессі.
34-річний захисник дістанеться клубу Девіда Бекхема безоплатно, оскільки його контракт із Реалом спливає наприкінці червня 2024 року.
Нагадаємо, що за Реал Фернандес виступає з 2012 року.