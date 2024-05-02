Іспанія

Півзахисник не зіграє в найближчому матчі.

Хавбек мадридського Реала Орельєн Чуамені не зможе допомогти своїй команді в найближчому матчі проти Кадіса в чемпіонаті Іспанії.

За інформацією від Carrusel Deportivo, француз отримав невеликий забій. Зазначається, що Чуамені має відновитися до поєдинку-відповіді проти мюнхенської Баварії в півфіналі Ліги чемпіонів, що відбудеться в середу на Сантьяго Бернабеу.

Перша гра завершилася внічию 2:2.

Чуамені за бажання міг узяти участь у матчі з Кадісом, але тренерський штаб Реала на чолі з Карло Анчелотті ухвалив рішення поберегти півзахисника до важливішого поєдинку.